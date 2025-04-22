"Розвели" іноземців на мільйони гривень: поліція затримала групу шахраїв (фото, відео)

Затримання проводили у співпраці з латвійською поліцією

Шахраї з України виманювали гроші в іноземців, пропонуючи їм вкласти криптовалюту у фейкові брокерські компанії. Так їм удалося виманити у громадян Латвії понад 6 мільйонів гривень.

Про це проінформувала пресслужба Нацполіції. Зазначається, що зловмисники розгорнули свою діяльність ще 2022 року.

"Зловмисники діяли з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України", — йдеться у повідомленні.

Свої "сервіси" вони рекламували через соціальні мережі, а "клієнтів" схиляли до встановлення спеціального програмного забезпечення, яке давало їм доступ до фінансових даних жертв та їх пристроїв. Після викрадення коштів шахраї виводили їх через ФОП як оплату за послуги у сфері комп’ютерного програмування.

Поліцейські разом з іноземними колегами задокументували факти скоєння злочинів, після чого провели серію з близько 30 обшуків на території кількох українських областей та провели затримання фігурантів справи.

Організатору схеми оголосили про підозру за ч.4 ст.190 (шахрайство). Він тепер може вирушити за ґрати на строк до 12 років.

Раніше "Телеграф" писав, що поліція у Польщі викрила групу шахраїв, які під виглядом банківських працівників виманили у пенсіонерки гроші. Молодих зловмисників – громадян України затримали у Варшаві.