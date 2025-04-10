Мошенники из Украины гастролируют в Польше: полиция задержала троих мужчин за обман пенсионерки

Полиция проверяет возможное участие украинцев в других подобных случаях в Польше

Полиция Ополе совместно с коллегами из Понятова разоблачила группу мошенников, которые под видом банковских работников выманили у 66-летней женщины 20 тысяч злотых. Злоумышленников — граждан Украины в возрасте 19, 20 и 23 лет — задержали в Варшаве.

Как сообщила воеводская полиция в Люблине, афера состоялась по телефонному звонку: один из злоумышленников представился работником банка и сообщил, что счет женщины якобы "сломан".

Он убедил ее снять средства и внести их в банкомат якобы "для защиты". Женщина выполнила все инструкции, а на следующий день поняла, что ее обманули — 66-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

Согласно материалам расследования, причастными к преступлению оказались трое граждан Украины, задержанные 7 апреля в Варшаве.

Место задержания на карте

Дело еще расследуют — следователи проверяют возможное участие украинцев в других подобных случаях по всей Польше.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, суд избрал им меру пресечения — арест на 3 месяца.

"В соответствии с Уголовным кодексом, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет ", — добавили в полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше задержаны четыре украинца. По версии следствия мужчины перевозили животных в ужасных условиях, за что могут быть наказаны лишением свободы до 5 лет.