Полиция задержала экс-главу Броварской РГА, который устроил пьяное ДТП с погибшими: в чем еще его подозревают (видео)

Это не первое громкое дело бывшего чиновника

Бывший глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко был задержан по подозрению в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. По предварительным данным, чиновник наладил схему выезда мужчин призывного возраста за денежное вознаграждение в размере $2000. В схему было привлечено более 10 благотворительных фондов.

Как сообщают в сети, схема действовала больше года, официального подтверждения факта задержания со стороны правоохранительных органов пока нет. Отмечается, что Майбоженко использовал фиктивные документы гуманитарных организаций для оформления выезда за границу.

Задержание Владимира Майбоженко

В 2024 году Майбоженко стал фигурантом громкого ДТП: находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (в его крови обнаружили в 10 раз больше допустимой нормы алкоголя), он проехал на красный свет, выехал на обочину и наехал на четырех пешеходов, в том числе ребенка. Тогда его задержали, уволили с должности председателя Броварской РГА, а суд назначил 34 тысяч гривен штрафа. После апелляции приговор был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение.

С 2011 по 2014 он занимал руководящий пост в НАК "Нафтогаз Украины", в 2015-2019 годах был заместителем председателя Киевского областного совета от партии "УКРОП". В ноябре 2022 года был назначен председателем Броварской районной государственной администрации, но после резонансного ДТП — уволен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержан начальник отдела по вопросам предпринимательства Деснянской районной государственной администрации. По предварительным данным, речь идет о должностном лице по имени Василий Биньковский.