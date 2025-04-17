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Полиция задержала экс-главу Броварской РГА, который устроил пьяное ДТП с погибшими: в чем еще его подозревают (видео)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Владимир Майбоженко Новость обновлена 17 апреля 2025, 18:33
Владимир Майбоженко. Фото Коллаж "Телеграф"

Это не первое громкое дело бывшего чиновника

Бывший глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко был задержан по подозрению в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. По предварительным данным, чиновник наладил схему выезда мужчин призывного возраста за денежное вознаграждение в размере $2000. В схему было привлечено более 10 благотворительных фондов.

Как сообщают в сети, схема действовала больше года, официального подтверждения факта задержания со стороны правоохранительных органов пока нет. Отмечается, что Майбоженко использовал фиктивные документы гуманитарных организаций для оформления выезда за границу.

Задержание Владимира Майбоженко
Задержание Владимира Майбоженко

В 2024 году Майбоженко стал фигурантом громкого ДТП: находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (в его крови обнаружили в 10 раз больше допустимой нормы алкоголя), он проехал на красный свет, выехал на обочину и наехал на четырех пешеходов, в том числе ребенка. Тогда его задержали, уволили с должности председателя Броварской РГА, а суд назначил 34 тысяч гривен штрафа. После апелляции приговор был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение.

С 2011 по 2014 он занимал руководящий пост в НАК "Нафтогаз Украины", в 2015-2019 годах был заместителем председателя Киевского областного совета от партии "УКРОП". В ноябре 2022 года был назначен председателем Броварской районной государственной администрации, но после резонансного ДТП — уволен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержан начальник отдела по вопросам предпринимательства Деснянской районной государственной администрации. По предварительным данным, речь идет о должностном лице по имени Василий Биньковский.

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