Фальшивые бензовозы для уклонистов: полиция раскрыла детали схемы Прокопива, что он говорит

Прокопив считает, что дело политическое, а обвинения абсурдны

Владимир Прокопив на рассвете 17 апреля встречал сотрудников СБУ и полицейских. Ему сообщили о подозрении в организации схемы переправки призывников через госграницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По данным правоохранителей, чиновник помогал военнообязанным уехать в Европу.

Фальшивые водители для несуществующих бензовозов – детали коррупционной схемы.

Под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия мужчины якобы должны были доставить дизельное топливо для Вооруженных сил Украины и гуманитарных нужд столицы.

По указанию Прокопива, только с мая по июнь 2022 года в информационную систему "Шлях" были внесены сведения более 30 мужчин призывного возраста, которые незаконно пересекли границу Украины.

Следствие установило, что фирма, от которой предоставлялись письма для выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали удостоверения водительских прав соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.

Какие статьи инкриминируют

Следователи полиции Киева сообщили 41-летнему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения;

– незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения; ч. 3 ст. 362 – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Реакция Прокопива

Владимир Прокопив отреагировал на то, что ему было сообщено о подозрении. По его словам, это абсурдное обвинение, по его мнению, это политическое дело.

"В первые дни полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года кто-то должен был взять на себя ответственность за жизнедеятельность столицы. И я такую ответственность на себя взял. Прошло 3 года. Киев выстоял и живет. Сегодня мне вручили подозрение по абсурдному обвинению, что я незаконно переправлял военнообязанных за границу. Не сомневайтесь, что дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице", — написал он.

Прокопив рассказал, что якобы с апреля 2022 года тогдашний начальник КГГА наделил его полномочиями отвечать и обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами. Он добавил, что распоряжением Киевской городской гражданско-военной администрации был урегулирован доступ к системе "Шлях" и возложены на него обязанности вносить данные в электронную базу.

"Я 24/7 работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, военными частями и силами ТРО. В результате мы завезли тысячи тонн гуманитарной помощи, сотни автомобилей для нужд вооруженных сил, десятки тонн медикаментов. А теперь меня обвиняют — содействие в незаконном пересечении государственной границы военнообязанных мужчин с целью уклонения ими от военного призыва. Речь идет о водителях грузовиков, которые в какое-то время не вернулись. Я взял на себя ответственность, потому что надо было это сделать. И да, я был единственным в КМВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре. Тогда мы просто делали все, чтобы обеспечить подразделения ВСУ и жизнедеятельность города. Сделал бы это так же, если бы пришлось", — говорится в его сообщении.

Чиновник добавил, что кроме системного преследования "Европейской Солидарности" имеет место также попытка еще зачистить местное самоуправление в Киеве и взять под контроль Киевсовет, путем избрания секретаря, ориентированного на Офис Президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко.

"А вы говорите, подготовка к выборам не ведется… Кому-то борьба за Украину, а кому-то — за власть в Украине, абсолютную, не гнушаясь никакими методами. Добавлю, мне угрожают еще рядом уголовных дел в ближайшее время, но это цена моей принципиальной политической позиции", — подытожил он.

Напомним, что в октябре 2024 года Прокопив уже попадал в коррупционный скандал. Тогда журналисты обнаружили у его семьи большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, происхождение которой вызывает много вопросов.

Расследователи рассказывали, что часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной. Кроме этого, компании, связанные с семьей Прокопива, инвестировали в строительство жилых комплексов, даже во время полномасштабного вторжения.