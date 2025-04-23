18-летним срочникам рисуют красивую картинку оккупированного полуострова

Чтобы оказаться на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Украины, российскому военнослужащему нужно подписать контракт. Однако командование отправляет российских срочников в украинский Крым, оккупированный 11 лет назад, без подписания контракта.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь российского оппозиционного проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, как 18-летние срочники могут оказаться под огнем.

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— 18-летний ребенок, по большому счету, который жизни не знает, новостей никогда не смотрел, да ему и плевать на это на все, он даже не знает, где этот Крым находится. А ему красиво говорят: "Будешь моряком, братец". Он себе уже там фантазирует красивую картинку, как он будет в белых штанах и бескозырке ходить, — говорит оппозиционер.

А в итоге он оказывается в Севастополе, где, как минимум, силами срочников могут что-нибудь разминировать, а как максимум, туда ведь тоже бывают прилеты и эти срочники могут погибнуть. Так что в данном случае срочники выступают как живой щит. Для срочника, на сегодняшний день, фактически нет шансов не оказаться на фронте, — подчеркнул пресс-секретарь фонда.

По его словам, Госдума РФ приняла поправки к законодательству, по которым теперь можно подписывать контракт в момент вынесения решения призывной комиссии.

— Не надо ничего ждать. Даже присягу приносить не надо. Пожалуйста, хоть в самом военкомате подписывай. Контракт теперь можно подписывать прямо в СИЗО. Как удобно! Не надо даже доказывать вину человека, ему не надо даже быть преступником. Надо просто выдвинуть какое-то обвинение, завести уголовное дело… Это можно сделать против каждого из 150 миллионов, — подытожил Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как российских срочников отправляют на войну с Украиной.