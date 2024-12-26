Украинские дроны поразили российский корабль в Крыму: что известно о "Федоре Урюпине" (фото)

Буксир находился в бухте у поселка Черноморское

Украинский беспилотник поразил российский корабль во временно оккупированном Крыму. Судно не затонуло, но получило урон.

Об этом сообщает "Крымский ветер". По его данным, речь идет о буксире "Федор Урюпин" (IMO: 9443499). Он был построен в 2010 году и захвачено у Украины во время аннексии Крыма. Источник паблика уточняет, что в последнее время он не использовался и стоял в бухте у поселка Черноморское.

"Случилось это в понедельник, 23 декабря, около 17.00. БПЛА влетел в борт судна "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен", — говорится в посте.

Для справки: "Федор Урюпин" это транспортно-буксирное судно. Согласно базе Marinetraffic имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Средиземном море после взрыва затонул российский корабль. Инцидент произошел между Агиласом (Испания) и Ораном (Алжир), а речь о корабле под названием Ursa Major. Взрыв произошел в машинном отделении корабля 23 декабря.