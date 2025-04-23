18-річним терміновикам малюють гарну картинку окупованого півострова

Щоб опинитись на окупованій території Луганської та Донецької областей України – російському військовослужбовцю треба підписати контракт. Однак командування відправляє російських строковиків в український Крим, окупований 11 років тому, без підписання контракту. Для цього потрібно лише служити у відповідній військовій частині.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар російського опозиційного проекту "Ідіть лісом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, як 18-річні строковики можуть опинитися під вогнем.

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— 18-річна дитина, за великим рахунком, яка життя не знає, новин ніколи не дивилася, та їй і начхати на це на все, вона навіть не знає, де цей Крим знаходиться. А їй красиво кажуть: "Будеш моряком, братику". Він собі вже там фантазує гарну картинку, як він у білих штанях і безкозирці ходитиме, — каже опозиціонер.

А в результаті він опиняється в Севастополі, де, як мінімум, силами строковиків можуть щось розмінувати, а як максимум, туди теж бувають прильоти і ці строковики можуть загинути. Тож у цьому випадку строковики виступають як живий щит. Для строковика, на сьогодні, фактично нема шансів не опинитися на фронті, — наголосив прессекретар фонду.

За його словами, Держдума РФ ухвалила поправки до законодавства, за якими тепер можна підписувати контракт на момент винесення рішення призовної комісії.

— Не треба нічого чекати. Навіть присягу складати не треба. Будь ласка, хоч у самому військкоматі підписуй. Контракт тепер можна підписувати у СІЗО. Як зручно! Не треба навіть доводити провину людини, їй навіть не треба бути злочинцем. Треба просто висунути якесь звинувачення, порушити кримінальну справу… Це можна зробити проти кожного із 150 мільйонів, — підсумував Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як російських строковиків відправляють на війну з Україною.