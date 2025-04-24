"Мы выжили чудом": очевидцы рассказали, как пережили ночную атаку по Киеву (фото)

Некоторые не смогли пойти в укрытия, потому что на улице уже было слишком опасно

В ночь на 24 апреля россияне атаковали Киев ракетами, в результате чего был частично разрушен жилой дом, погибли и пострадали люди. В укрытиях собралось большое количество людей. Местные говорят, что в последний раз так вместе прятались еще в начале полномасштабного вторжения.

Корреспонденты "Телеграфа" пообщались с очевидцами этой страшной атаки. Они рассказали, как пережили ночь, как прятались от взрывов и что чувствуют после этого кошмара.

— В такое время уже все отдыхали, как вдруг раздались громкие взрывы, а за окном вспыхнул свет. То, что мы увидели, не дай Бог никому увидеть. Было примерно три взрыва, и с каждым стены тряслись все сильнее. Мы выбежали в подъезд, который уже был затянут дымом, но понимали: выходить на улицу и бежать к укрытию еще опаснее. К счастью, у соседей были успокоительные, потому что некоторые уже начали паниковать.

Житель одного из соседних домов признается, что во время взрывов он испытал сильный страх.

— Я хоть и мужчина, но признаюсь — мне было так же страшно, как и девушкам.

В эту ночь в укрытии собралось много соседей. Говорят, последний раз так вместе прятались еще в начале полномасштабного вторжения — в марте 2022-го.

— Больше всего жалко детей и животных. Наша собака в начале войны была коричневая, а сейчас полностью седая. Она испугана еще больше нас: забилась в угол и не выходит, говорят очевидцы "Телеграфу".

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов

Жители соседнего дома от того, который был частично разрушен, рассказывают, что в их районе часто слышны взрывы, но разрушений такого масштаба еще не было.

— У нас буквально дыра в потолке. В районе часто бывает громко, но таких разрушений еще не было. Ты будто постоянно волнуешься за Сумы, Харьков, Кривой Рог… А когда прилетает уже к тебе это совсем другое ощущение. Это просто лотерея. Нам еще повезло, а в соседнем доме пол сооружения нет.

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов

Жители решили снова принести одеяла к укрытию – на всякий случай. Очевидцы и люди, чье жилье пострадало от российской атаки в ночь на 24 апреля, намерены писать заявление на компенсацию ущерба.

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов

— После взрывов у меня сразу исчез свет, и я даже не видела масштабов разрушений. Единственное, что чувствуется – мы выжили чудом. Наверное, придется писать заявление на компенсацию ущерба. Но очередь еще должна дойти и до нас — хуже тем, у кого буквально сгорело все.

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов

Детали атаки

В ночь на 24 апреля россияне атаковали Киев ракетами.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины, в результате взрывов произошли разрушения в жилых домах. Также возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, погибли 9, пострадали более 70 человек. В настоящее время идет спасательная операция в Святошинском районе Киева, где разрушен многоквартирный жилой дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 апреля россияне атаковали ракетами Украину. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко пишет, что под ударом были 9 регионов страны. В общей сложности спасатели уже ликвидировали около 40 очагов возгорания.