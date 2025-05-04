Он не Шарик, а Сирко: какую кличку дать собаке по-украински

Какие интересные клички можно дать нашим четвероногим украинцам

Украинцы все чаще переходят на свой язык и интересуются своей культурой. Волна всего украинского затрагивает и братьев наших меньших.

"Телеграф" рассказывает своим читателям о том, какие интересные клички можно дать нашим четвероногим украинцам, чтобы наградить их частичкой нашей культуры. Оставьте "шариков" россиянам.

ТОП-10 украинских имен:

Зоревіт – от слов "зоря" і "вітер". Подойдет быстрым и энергичным собакам;

Світязь – вдохновенная украинским озером. Если у вас спокойная собачка;

Кропива – для собачки с характером, которая может "ужалить";

Либідь – в честь легендарной сестры основателей Киева. Для грациозной собаки;

Чугай – от мифологического лесного духа, для великого и добродушного пса;

Верета – от слова "веретено", для подвижной собачки;

Гайвір – от "гай" и "вірний", для сторожевой или служебной собаки;

Сніжка – для белой собаки, но с нежным украинским оттенком;

Сірко — традиционное украинское имя, для древних пород;

Огневій — от слова "вогонь", для собаки с огненным характером.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно на украинском называть сирень.