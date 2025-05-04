Он не Шарик, а Сирко: какую кличку дать собаке по-украински
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Какие интересные клички можно дать нашим четвероногим украинцам
Украинцы все чаще переходят на свой язык и интересуются своей культурой. Волна всего украинского затрагивает и братьев наших меньших.
"Телеграф" рассказывает своим читателям о том, какие интересные клички можно дать нашим четвероногим украинцам, чтобы наградить их частичкой нашей культуры. Оставьте "шариков" россиянам.
ТОП-10 украинских имен:
Зоревіт – от слов "зоря" і "вітер". Подойдет быстрым и энергичным собакам;
Світязь – вдохновенная украинским озером. Если у вас спокойная собачка;
Кропива – для собачки с характером, которая может "ужалить";
Либідь – в честь легендарной сестры основателей Киева. Для грациозной собаки;
Чугай – от мифологического лесного духа, для великого и добродушного пса;
Верета – от слова "веретено", для подвижной собачки;
Гайвір – от "гай" и "вірний", для сторожевой или служебной собаки;
Сніжка – для белой собаки, но с нежным украинским оттенком;
Сірко — традиционное украинское имя, для древних пород;
Огневій — от слова "вогонь", для собаки с огненным характером.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно на украинском называть сирень.