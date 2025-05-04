Він не Шарик, а Сірко: яку кличку дати собаці українською
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Які цікаві клички можна дати нашим чотирилапим українцям
Українці все частіше переходять на свою мовою та цікавляться своєю культурою. Хвиля всього українського торкається і братів наших менших.
"Телеграф" розповідає своїм читачам про те, які цікаві клички можна дати нашим чотирилапим українцям, щоб нагородити їх частинкою нашої культури. Облиште "шаріків" росіянам.
ТОП-10 українських імен:
Зоревіт – від слів "зоря" та "вітер". Підійде швидким та енергійним собакам;
Світязь – натхненний українським озером. Якщо у вас спокійна собачка;
Кропива — для собачки з характером, яка може "вжалити";
Либідь – на честь легендарної сестри засновників Києва. Для граціозного собаки;
Чугай — від міфологічного лісового духу, для великого та добродушного пса;
Верета – від слова "веретено", для рухливого песика;
Гайвір – від "гай" та "вірний", для сторожового або службового собаки;
Сніжка – для білого собаки, але із ніжним українським відтінком;
Сірко — традиційне українське ім’я. Для стародавніх порід;
Огневій — від слова "вогонь" для собаки з вогненним характером.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно українською називати бузок.