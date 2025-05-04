Він не Шарик, а Сірко: яку кличку дати собаці українською

Які цікаві клички можна дати нашим чотирилапим українцям

Українці все частіше переходять на свою мовою та цікавляться своєю культурою. Хвиля всього українського торкається і братів наших менших.

"Телеграф" розповідає своїм читачам про те, які цікаві клички можна дати нашим чотирилапим українцям, щоб нагородити їх частинкою нашої культури. Облиште "шаріків" росіянам.

ТОП-10 українських імен:

Зоревіт – від слів "зоря" та "вітер". Підійде швидким та енергійним собакам;

Світязь – натхненний українським озером. Якщо у вас спокійна собачка;

Кропива — для собачки з характером, яка може "вжалити";

Либідь – на честь легендарної сестри засновників Києва. Для граціозного собаки;

Чугай — від міфологічного лісового духу, для великого та добродушного пса;

Верета – від слова "веретено", для рухливого песика;

Гайвір – від "гай" та "вірний", для сторожового або службового собаки;

Сніжка – для білого собаки, але із ніжним українським відтінком;

Сірко — традиційне українське ім’я. Для стародавніх порід;

Огневій — від слова "вогонь" для собаки з вогненним характером.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно українською називати бузок.