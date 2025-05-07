Как выучить названия месяцев на украинском: практические и юмористические советы

Украинские месяцы раньше могли иметь синонимические названия, однако эти 12 — уже устоявшиеся

Иногда люди забывают, как называются украинским популярные цветы или же 12 месяцев. Беспокоиться не стоит, изучить их можно благодаря нескольким простым упражнениям.

Первое, что нужно запомнить, на украинском названия месяцев не калькированы, а тесно связаны с жизнью наших предков. Это первый способ запоминания – за событиями.

Так, в січні — подсекали деревья, чтобы весной выкорчевать, в лютому — лютые морозы, в березні — движется сок в березе, в квітні — все расцветает, в травні — буйствуют травы, в червні — собирали вредителя-червеца, из которого делали краску, в липні — цвела липа, в серпні — серпом собирали урожай, в вересні цвел верес, в жовтні желтели листья, в листопаді они падали, в грудні земля становилась замерзшими грудками. Есть даже соответствующий стишок о нескольких месяцах:

Січень січе, лютий лютує,

Березень воду у річку готує.

Квітень квітами всіх зустрічає,

А травень травою степи укриває.

Второй способ – создать ассоциативный ряд, собственные подсказки. Например, ассоциировать январь с заснеженными полями, июнь с красными клубниками, а август – с ароматными спелыми яблоками.

Есть и известный юмористический пикантный способ запомнить названия месяцев. Начинается он так: "Потрібно в серпні під вересень…".

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