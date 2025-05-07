Як вивчити назви місяців українською: практичні та гумористичні поради

Українські місяці раніше могли мати синонімічні назви, однак ці 12 — вже усталені

Іноді люди забувають, як називаються українською популярні квіти або ж 12 місяців. Турбуватися не варто, вивчити їх можна завдяки кільком простим вправам.

Перше, що треба запам’ятати, українською назви місяців не кальковані, а тісно пов’язані із життям наших пращурів. Це перший спосіб запам’ятовування — за подіями.

Так, в січні — підсікали дерева, щоб навесні викорчувати, в лютому — люті морози, в березні — рухається сік в березі, у квітні — все розквітає, в травні — буяють трави, в червні — збирали шкідника-червеця, з якого добували фарбу, в липні — цвіла липа, в серпні — серпом збирали врожай, у вересні квітнув верес, в жовтні жовтіло листя, в листопаді воно падало, в грудні земля перетворювалась на замерзлі грудки. Є навіть відповідний віршик про кілька місяців:

Січень січе, лютий лютує,

Березень воду у річку готує.

Квітень квітами всіх зустрічає,

А травень травою степи укриває.

Другий спосіб — створити асоціативний ряд, власні підказки. Наприклад, асоціювати січень із засніженими полями, червень з червоними полуницями, а серпень — з запашними стиглими яблуками.

Є ще й відомий гумористичний пікантний спосіб запам’ятати назви місяців. Починається він так: "Потрібно в серпні під вересень…".

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