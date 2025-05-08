Сколько стоит одеться к выпускному-2025: какие сейчас скидки на одежду и обувь (фото)
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Многие магазины сейчас снижают цены на одежду к выпускному вечеру
В интернет-магазинах к последнему звонку и выпускным в школах появилось большое количество предложений очаровательных нарядов. Многие красивые платья различных фасов и мужские разнообразные костюмы к этому заветному вечеру продают по приятным ценам и со скидками.
"Телеграф" решил промониторить, сколько сейчас нужно денег, чтобы одеться на выпускной. Цены рассматриваем с разных интернет-магазинов, которые занимаются продажей одежды.
Женские платья на выпускной
Ценники на платья в этом году самые разнообразные даже с учетом акций. Мы подобрали различные варианты на любой кошелек. Перечислены здесь будут только те платья, которые продают по скидкам.
В этом списке представлены платья со следующих сайтов: Rozetka, Prom.ua, Tanita-romario.
Мужские костюмы на выпускной
Выбор мужских костюмов на выпускной в этом году также разнообразен. Можно подобрать себе наряд по любой цене. В среднем стоимость стартует от 1200 и достигает нескольких десятков тысяч гривен.
Обувь
Дополнить вечернее платье необходимо красивыми туфлями. Они, к слову, также сейчас продаются по хорошим скидкам. Для примера мы подобрали несколько таких вариантов.
Также есть скидки и на мужские туфли, которые отлично дополнят костюм на выпускной вечер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что омбудсмен сделала важное замечание школам накануне выпускных.