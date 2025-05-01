Уважайте детей и их права на конфиденциальность: омбудсмен сделала важное замечание школам накануне выпускных

Изображения детей не могут быть обнародованы без их согласия и разрешения обоих родителей

Фото- и видеосъемка детей во время мероприятий в учебных заведениях не может производиться без согласия родителей и самого ребенка. Эти материалы, распространенные в интернете, могут навредить учащимся и даже облегчить совершение преступления против них.

Также изображение ребенка относится к персональной информации. Об этом написала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в Facebook.

По ее словам, школы часто публикуют на своих сайтах кадры с мероприятий с участием детей. Таким образом учебные заведения отчитываются перед органами управления, которые, в свою очередь, также распространяют эти материалы в сети.

"Размещая любую информацию о детях в сети Интернет, в том числе и детские фотографии, следует помнить, что с такого момента эта информация начинает "жить собственной жизнью". Иногда такая информация может попасть к людям, которые своими действиями могут навредить ребенку, например, совершать кибербулинг, хакерство, мошенничество или шантаж", — говорится в публикации.

Омбудсмен пояснила, что фотографии вместе с сопутствующей информацией иногда позволяют идентифицировать ребенка и родителей, отследить место и время его пребывания и могут облегчить преследование и совершение преступлений в отношении ребенка или его родителей. Лещенко подчеркнула, что обнародовать данные детей, в частности, их изображения, еще опаснее в условиях военного положения.

"Изображение ребенка при определенных условиях может быть отнесено к персональным данным. А основанием для обработки персональных данных любого человека является согласие субъекта персональных данных на такие действия. Ребенок из-за своего возраста не всегда может осознавать значение своих действий и управлять ими, именно поэтому по общему правилу до достижения совершеннолетия он не имеет полной гражданской дееспособности", — объяснила Лещик.

Таким образом перед фотографированием несовершеннолетних педагоги должны брать разрешение у законных представителей ребенка. Образовательный омбудсмен уточнила, что согласие должны предоставить оба родителя, если иное не определено договором или судом, и сам ребенок. Согласие может быть письменным, устным и молчаливым.

"Но молчаливое согласие возможно только тогда, когда рядом с ребенком есть родители. Отмечаем: лучше всего получать именно письменное разрешение от родителей, ведь в случае спора доказать наличие устного согласия может быть затруднено. Важно понимать, что согласие должно быть получено до начала фото- или видеосъемки. То есть должно быть действительно на момент съемки, и брать его необходимо для каждого мероприятия или конкурса отдельно", — добавила Лещик.

Отдельное разрешение должно предоставляться также каждый раз на использование фото и видео с изображением ребенка. Он и его родители должны быть проинформированы о цели и месте обнародования материалов перед принятием решения.

"Просим органы управления не требовать от педагогических работников размещения фото и видео детей и отправки фото и видеоотчетов, ведь кроме рисков безопасности, это также возлагает дополнительную нагрузку на учителей", — призвала образовательный омбудсмен.

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