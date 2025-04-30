Последний звонок – 30 мая, а что дальше? Когда в Киеве будут каникулы

Для учащихся 1-10 классов обучение фактически продлится до конца июня, но в упрощенном формате

Учеба в школах Киева активно идет к завершению. Образовательный процесс продлится до конца июня, но в адаптированном формате, включающем индивидуальные занятия, летние курсы и меры по безопасности.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, согласно рекомендациям Департамента образования и науки, последний звонок в школах прозвучит 30 мая.

Для учащихся 11-х классов в последний месяц весны будут предложены гибкие модели обучения, учитывающие сложные условия военного положения. Вместо обычных уроков выпускники будут работать в меньших группах или индивидуально, чтобы лучше подготовиться по профильным предметам.

Что будет после последнего звонка

С 31 мая по 30 июня в школах будут продолжаться:

компенсаторные занятия – для преодоления учебных пробелов;

– для преодоления учебных пробелов; психологическая адаптация – помощь учащимся вернуться к стабильному обучению;

– помощь учащимся вернуться к стабильному обучению; летние образовательные активности — языковые клубы, творческие курсы, обучение по предмету "Защита Украины", тренинги по безопасности, тактической медицине, минной и кибербезопасности.

Это означает, что для учащихся 1-10 классов обучение фактически продлится до конца июня, но в менее интенсивном формате. Такие занятия не обязательны в классическом смысле, но они важны для поддержания знаний и навыков.

"Несмотря на все трудности военного времени, учебные заведения остаются островком безопасности не только для детей, но и для всего общества города. Благодаря усилиям киевских педагогов обучение продолжается, а дети могут развиваться и планировать будущее", — добавил Валентин Мондриевский.

Выдача свидетельств и каникулы

Официальное завершение учебного процесса и начало полноценных летних каникул для большинства школьников ожидается с 1 июля. До этого времени будет продолжаться работа школ, в том числе и выдача документов:

свидетельства о начальном образовании – со 2 по 6 июня;

– со 2 по 6 июня; свидетельства о базовом среднем образовании – с 11 по 14 июня;

– с 11 по 14 июня; аттестаты о среднем образовании (11 класс) – с 18 по 21 июня.

Во время июньского периода также рекомендуется использовать инновационные методы обучения: интерактивные книги, очки VR, STEM-лаборатории, образовательное радио и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соцсети заполонила тревожная новость: вроде бы украинским школьникам сократили летние каникулы с трех месяцев до двух. Это вызвало беспокойство среди родителей, ведь они опасаются, что у детей будет меньше времени для полноценного отдыха. Мы узнали все детали.