Когда в Киеве и области прозвучит последний звонок: известна точная дата
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В июне школьников ждут летние каникулы
Последний звонок в большинстве школ Киева прозвучит 30 мая. Именно эту дату рекомендовал Департамент образования и науки.
Об этом сообщили в КГГА. Как отметил заместитель главы администрации Валентин Мондриевский, в мае для учащихся 11-х классов столицы будут проходить альтернативные модели обучения.
То есть вместо классической урочной системы будет работать индивидуализированно-групповой подход. Это позволит лучше подготовиться к сборке НМТ и сосредоточиться на профильных предметах, подчеркивают в КГГА.
В период с 31 мая по 30 июня школы Киева будут проводить:
- компенсаторные занятия,
- мероприятия по преодолению образовательных потерь,
- социально-психологическую адаптацию для учащихся 1–10 классов
Как закончится учебный год в Киевской области
Как сообщила, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко, в этом году 30 мая обучение завершают:
- более 12 тысяч одиннадцатиклассников,
- 22,6 тысячи девятиклассников,
- 24,3 тысячи учащихся начальной школы.
В этом году учащиеся 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время выпускники готовятся к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ) — в Киевской области на него зарегистрировались 18 900 участников, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.
После окончания обучения школьников ждут летние каникулы, пришкольные лагеря и программы преодоления образовательных потерь. Для выпускников начинается ответственный этап – подготовка к вступительной кампании.
Ранее "Телеграф" писал, что соцсети заполонила тревожная новость: вроде бы украинским школьникам сократили летние каникулы с трех месяцев до двух. Это вызвало беспокойство среди родителей, ведь они опасаются, что у детей будет меньше времени для полноценного отдыха. Мы узнали все детали.