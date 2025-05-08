Когда в Киеве и области прозвучит последний звонок: известна точная дата

В июне школьников ждут летние каникулы

Последний звонок в большинстве школ Киева прозвучит 30 мая. Именно эту дату рекомендовал Департамент образования и науки.

Об этом сообщили в КГГА. Как отметил заместитель главы администрации Валентин Мондриевский, в мае для учащихся 11-х классов столицы будут проходить альтернативные модели обучения.

То есть вместо классической урочной системы будет работать индивидуализированно-групповой подход. Это позволит лучше подготовиться к сборке НМТ и сосредоточиться на профильных предметах, подчеркивают в КГГА.

В период с 31 мая по 30 июня школы Киева будут проводить:

компенсаторные занятия,

мероприятия по преодолению образовательных потерь,

социально-психологическую адаптацию для учащихся 1–10 классов

Как закончится учебный год в Киевской области

Как сообщила, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко, в этом году 30 мая обучение завершают:

более 12 тысяч одиннадцатиклассников,

22,6 тысячи девятиклассников,

24,3 тысячи учащихся начальной школы.

В этом году учащиеся 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время выпускники готовятся к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ) — в Киевской области на него зарегистрировались 18 900 участников, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

После окончания обучения школьников ждут летние каникулы, пришкольные лагеря и программы преодоления образовательных потерь. Для выпускников начинается ответственный этап – подготовка к вступительной кампании.

Ранее "Телеграф" писал, что соцсети заполонила тревожная новость: вроде бы украинским школьникам сократили летние каникулы с трех месяцев до двух. Это вызвало беспокойство среди родителей, ведь они опасаются, что у детей будет меньше времени для полноценного отдыха. Мы узнали все детали.