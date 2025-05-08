Скільки коштує одягнутись до випускного-2025: які зараз знижки на одяг та взуття (фото)

Багато магазинів зараз знижують ціни на одяг до випускного вечора

В інтернет-магазинах до останнього дзвінка та випускних у школах з’явилася велика кількість пропозицій чарівного вбрання. Багато красиві сукні різних фасів та чоловічі різноманітні костюми до цього заповітного вечора продають за приємними цінами та зі знижками.

"Телеграф" вирішив промоніторити, скільки зараз потрібно грошей, щоб одягнутися на випускний. Ціни розглядаємо з різних інтернет-магазинів, які займаються продажем одягу.

Жіночі сукні на випускний

Цінники на сукні цього року найрізноманітніші навіть з урахуванням акцій. Ми підібрали різні варіанти на будь-який гаманець. Перераховані тут будуть лише ті сукні, які продають за знижками.

У цьому списку наведено сукні з наступних сайтів: Rozetka, Prom.ua, Tanita-romario.

Чоловічі костюми на випускний

Вибір чоловічих костюмів на випускний цього року також різноманітний. Можна підібрати собі вбрання за будь-яку ціну. У середньому вартість стартує від 1200 і сягає кількох десятків тисяч гривень.

Взуття

Доповнити вечірню сукню потрібно красивими туфлями. Вони, до речі, також зараз продаються за добрими знижками. Наприклад, ми підібрали кілька таких варіантів.

Також є знижки на чоловічі туфлі, які відмінно доповнять костюм на випускний вечір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що омбудсмен зробила важливе зауваження школам напередодні випускних.