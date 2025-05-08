Атака "прокладок": фирмы сорвали оборонные контракты — и теперь требуют миллионы через суд

В Украине сформировался опасный тренд в сфере оборонных закупок: компании, сорвавшие контракты или поставившие некачественное снаряжение, пытаются не просто уйти от ответственности — но и отсудить у государства десятки миллионов гривен. Самые громкие примеры — это компании "Альфа Секьюрити", "ТС Трейд Украина" и "Фарминко Норд", которые подали иски против государственных заказчиков после провала в поставках. Об этом говорится в статье главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука.

"Альфа Секьюрити". Компания стремительно ворвалась на рынок госзакупок во время полномасштабной войны и выиграла тендер на 63 миллиона гривен за термобельё. Однако, по выводам независимой экспертизы, ткань оказалась непригодной для фронта: слабо тянулась, натирала кожу, а часть изделий была вовсе непригодна к использованию. Государственный оператор тыла (ГОТ) инициировал расторжение договора и потребовал возврата аванса. В ответ компания подала встречный иск, требуя обязать государство принять бракованный товар. Сейчас иск находится на рассмотрении.

"ТС Трейд Украина". Компания без производственных мощностей заключила контракт с Госпогранслужбой на поставку защитных очков, но не выполнила свои обязательства. Однако вместо компенсации убытков подала иск — требовала оплатить некачественные очки и начислить инфляционные потери. Хозяйственный суд Киева отклонил иск, признал действия компании необоснованными и взыскал с неё 2,63 миллиона гривен штрафов в пользу государства.

"Фарминко Норд". Эта фирма выиграла тендер на 215 миллионов гривен, но поставила лишь четверть маскировочных костюмов — изготовленных во Вьетнаме и ненадлежащего качества. Куртки по другому контракту не были поставлены вовсе. Несмотря на это, компания обратилась в суд с требованием взыскать с государства более 98 миллионов гривен. ГОТ, в свою очередь, подал встречный иск на 105 миллионов гривен. Дело сейчас рассматривается в суде.

Эксперты называют это новой формой давления на государство, когда вместо наказания за проваленные контракты фирмы пытаются ещё и извлечь прибыль через суд. Специалисты подчёркивают: к оборонным тендерам должны допускаться только компании с проверенными производственными мощностями, опытом выполнения госзаказов и подтверждённой репутацией.