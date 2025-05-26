Ваши растения обречены, если вы делаете эти три ошибки
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Эти ошибки губят ваш урожай
Весной и летом растения особенно остро нуждаются во влаге, однако избыток воды может нанести им существенный вред. Поэтому важно соблюдать баланс, обеспечивать правильный режим полива и избегать с этим ошибок.
Избыточное увлажнение способствует быстрому размножению грибков и возникновению плесени, тогда как недостаток влаги вызывает увядание растения, пишет vegetable. Есть ошибки, которые допускаются при поливе огородных и садовых культур.
3 ошибки при поливе растений
- Ошибка №1 — пренебрежение потребностями растений. Одним растениям требуется обильный полив, другим — наоборот, минимальное его количество. При этом потребность во влаге меняется в зависимости от температуры воздуха и стадии роста растения.
- Ошибка №2 — неправильная организация общего полива. Часто систему настраивают так, чтобы одновременно увлажнять почву под разными культурами, несмотря на их разные потребности во влаге. Лучшее решение — использовать капельный полив с возможностью индивидуальной настройки для каждой культуры.
- Ошибка №3 — полив в жаркое время дня, особенно овощных культур. Это увеличивает риск ожогов на листьях. Оптимальное время для полива — раннее утро, когда корни способны хорошо впитывать влагу. Вечерний полив менее эффективен — вода может оставаться на поверхности и привлекать мошек и других вредителей.
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