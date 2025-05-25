Укр

Если вы не польете этим помидоры — с урожаем будет катастрофа

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Спасти помидоры от пожелтения просто Новость обновлена 25 мая 2025, 21:29
Спасти помидоры от пожелтения просто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Даже при регулярных дождях кусты томатов могут завянуть и пожелтеть

Каждый огородник рано или поздно сталкивается с проблемой пожелтения листьев у помидоров. Это явление может быть вызвано множеством различных факторов.

Листья томатов могут портиться из-за повышенных температур весной и летом, пишет napensii. Это может привести к двум проблемам: во-первых, недостаток необходимых микроэлементов, во-вторых, поражение корней гнилью. Во всех этих случаях посадки следует подживить.

Чем и как подкормить помидоры

Для подкормки используют карбамид или кальциевую селитру — допускается одновременное применение обоих препаратов. По одной столовой ложке каждого разводят в 10 литрах воды. Под каждый куст выливают примерно по 0,5 литра полученного раствора.

Если через 4-5 дней изменений не наблюдается, возможно, растения поражены корневой гнилью. В этом случае обработайте томаты раствором "Фитоспорина": всего 1 столовая ложка на 10 литров воды. Выливайте по 0,5 литра под каждое растение.

помидоры томаты в огороде
Фото: freepik

Стоит напомнить, что грамотная посадка томатов и внесение удобрений — основа богатого урожая. Ранее мы писали, что нужно положить в лунку с рассадой, чтобы получить большой урожай.

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