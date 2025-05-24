Не выливайте заварку! Дачники нашли ей необычное применение для лука

Неожиданное применения чайной заварки, о котором вы не знали

Все дачники мечтают о более богатом урожае овощей на своем родном участке. Известно, что применение удобрений в огороде способствует росту урожайности и позволяет вырастить крепкие, здоровые растения, устойчивые к болезням и вредителям. Это относится и к луку.

Для подкормки этого овоща обычно применяют селитру или нитрофоску, пишет noviydoctor. Однако если таких удобрений под рукой нет, можно использовать подручные средства из кухни — например, чайную заварку.

Как удобрить лук чайной заваркой

Чай обладает множеством полезных свойств для огородных растений. Заварку можно использовать как компост — она улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и способной лучше удерживать влагу. Особенно полезна она для лука, поскольку помогает снизить кислотность грунта.

Применение чайной заварки для увеличения урожайности лука — дело несложное. Ее можно регулярно добавлять в компост или использовать для полива растений. Главное — соблюдать меру, ведь избыток танинов способен замедлить рост, вместо того, чтобы его стимулировать.

Листья чая должны быть заварены. Фото: freepik

Важно помнить, что заварка — это лишь вспомогательное средство. Она приносит наибольшую пользу в сочетании с другими методами ухода за растениями. Ранее мы писали, какое растение отпугивает колорадского жука.