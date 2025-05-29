Молодых украинцев хотят начать выпускать за границу: кого касается

Вопрос достаточно сенсативный, потому что сложно определить возрастную границу

Разрешение на выезд за границу могут предоставить мужчинам 23-24 лет. В парламенте работают над этим вопросом.

Об этом сказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге. Он ответил на вопрос о том, что молодые люди до 18 лет уезжают за границу и не возвращаются.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с различными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которые мы ввели при введении военного положения", — сказал Вениславский.

По его словам, есть идея, чтобы до 23-24 лет не ущемлять граждан Украины в передвижении.

"Чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", — добавил он.

В то же время он отметил, что вопрос достаточно сенсативный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.

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