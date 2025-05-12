Мобилизация женщин станет принудительной? Адвокат обратила внимание на деталь в законе

Призыв женщин – это не только служба на поле боя

Принудительная мобилизация женщин невозможна, но на законодательном уровне это быстро может измениться. Не следует забывать, что по Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины – обязанность всех без исключения граждан Украины.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало, передает ТСН. По ее словам, в настоящее время в Украине не начат процесс по общей мобилизации женщин.

"На сегодняшний день мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы", — говорит адвокат.

Она отмечает, что мобилизация женщин добровольна и не всегда сопровождается службой непосредственно на поле боя. Ведь женщины также работают в учреждениях и предприятиях, которые имеют отношение к военным объектам или являются ими.

Однако заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что власти готовят изменения к действующему законодательству, которые будут касаться военной подготовки населения. Поэтому в обществе появились опасения, что это будет включать и обязательную мобилизацию женщин. Но Бекало говорит, что сейчас никаких проектов в таком ключе нет, поэтому делать выводы рано.

"Если мы говорим о принудительной мобилизации женщин для исполнения воинской обязанности, то юридически это также возможно, и для этого нужно лишь внесение некоторых поправок в профильное законодательство, чтобы это заработало. Учитывая, что по Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины, такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим чисто с юридической точки зрения", — объясняет адвокат.

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