Мобилизация в апреле: кого из мужчин призовут в первую очередь
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Могут призвать и без боевого опыта
Мобилизация военнообязанных граждан продолжается. В апреле 2025 года будут в первую очередь мобилизовать мужчин, которые могут закрыть критические кадровые нужды Вооруженных Сил.
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Военнообязанные могут быть призваны как с опытом службы, так и без него, при условии, что:
- у них нет законных оснований для отсрочки или бронирования;
- они признаны пригодными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК).
Мобилизация граждан от 50 до 60 лет происходит на общих основаниях. Однако чаще их направляют в подразделения снабжения, штабы или тыловые службы.
Кого мобилизуют в первую очередь
Как не раз подчеркивало украинское военное руководство, особое внимание уделяется мобилизации специалистов с боевым опытом. Прежде всего армия нуждается в:
- штурмовиках;
- артиллеристах;
- разведчиках;
- водителях бронированной техники;
- специалистах ПВО;
- связистах и операторах БПЛА.
Кроме того, в ВСУ нужны люди, которые имеют специфическую или дефицитную военную специальность.
Напомним, до 25 лет мужчины считаются призывниками, поэтому они не подлежат мобилизации. Однако с 18 лет могут призвать на службу только военнообязанных граждан, а именно:
- мужчин, которые отслужили в армии в мирное время;
- выпускников военных кафедр или военных вузов, которые получили военно-учетную специальность;
- людей, которые прошли альтернативную (невоенную) службу;
- бывших работников полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы, уволенных со службы.
Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев не подлежат мобилизации. Кто получит отсрочку с 1 апреля.