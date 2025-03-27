Мобилизация в апреле: кого из мужчин призовут в первую очередь

Могут призвать и без боевого опыта

Мобилизация военнообязанных граждан продолжается. В апреле 2025 года будут в первую очередь мобилизовать мужчин, которые могут закрыть критические кадровые нужды Вооруженных Сил.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Военнообязанные могут быть призваны как с опытом службы, так и без него, при условии, что:

у них нет законных оснований для отсрочки или бронирования;

они признаны пригодными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК).

Мобилизация граждан от 50 до 60 лет происходит на общих основаниях. Однако чаще их направляют в подразделения снабжения, штабы или тыловые службы.

Кого мобилизуют в первую очередь

Как не раз подчеркивало украинское военное руководство, особое внимание уделяется мобилизации специалистов с боевым опытом. Прежде всего армия нуждается в:

штурмовиках;

артиллеристах;

разведчиках;

водителях бронированной техники;

специалистах ПВО;

связистах и операторах БПЛА.

Кроме того, в ВСУ нужны люди, которые имеют специфическую или дефицитную военную специальность.

Напомним, до 25 лет мужчины считаются призывниками, поэтому они не подлежат мобилизации. Однако с 18 лет могут призвать на службу только военнообязанных граждан, а именно:

мужчин, которые отслужили в армии в мирное время;

выпускников военных кафедр или военных вузов, которые получили военно-учетную специальность;

людей, которые прошли альтернативную (невоенную) службу;

бывших работников полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы, уволенных со службы.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев не подлежат мобилизации. Кто получит отсрочку с 1 апреля.