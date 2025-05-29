Молодих українців хочуть почати випускати за кордон: кого стосується

Питання досить сенсативне, тому що складно визначити вікову межу

Дозвіл на виїзд за кордон можуть надати чоловікам 23-24 років. У парламенті працюють над цим питанням.

Про це сказав народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу. Він відповів на питання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", — сказав Веніславський.

За його словами, є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", — додав він.

Водночас, він зазначив, що питання досить сенсативне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

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