"Киевстар" разозлил и рассмешил украинцев игрой в "ностальгию". Ему показали, по чему на самом деле скучают

Креатив принес оператору неожиданные результаты

"Киевстар" его абоненты нередко критикуют за ненадлежащее качество услуг. Мобильный оператор предложил своим клиентам погрузиться в ностальгию, но получил жесткий ответ.

В соцсети Х (бывший Twitter) "Киевстар" предложил подписчикам показать свои чехлы для телефонов, которые они использовали в начале появления мобильников. Многие откликнулись на предложение, украинцы опубликовали немало фото "олдскульных" чехлов для мобильных телефонов.

"Время ностальгии. Показывайте свои олдскульные чехлы для телефонов. Мы первые", — говорится в публикации "Киевстар".

Однако некоторые заявили, что настоящая ностальгия — это "олдскульные цены за тарифы Киевстар". Показали даже карточку пополнения номиналом 25 гривен, подписав фото "вот где ностальгия".

"Может, вы первые прекратите деньги просто так списывать со счетов", — написал вместо фото чехла еще один абонент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Киевстар" попросил украинцев придумать слоган и пожалел об этом. Оператора завалили вариантами, однако они были не такими, как он ожидал.