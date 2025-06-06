Будет ветерок и осадки: синоптик назвал области, которые пощадит жара

Жителям восточных и южных областей следует соблюдать правила пожарной безопасности

Синоптики прогнозируют значительные региональные отличия в погодных условиях по всей территории Украины в ближайшее время. Западные, северные и центральные области ожидают очередные осадки с грозами, затем как восточные и южные регионы столкнутся с дефицитом дождей.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, периодически могут отмечаться локальные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра.

Кардинально другая ситуация ожидается в восточных и южных регионах, где количество осадков будет существенно меньше климатической нормы. Улучшение ситуации с дождями возможно только в конце первой декады июня.

Кроме того, синоптики предполагают существенный рост уровня пожарной безопасности в природных экосистемах, что снижает повышенное внимание со стороны спасательных служб и местного населения.

Жителям восточных и южных областей следует соблюдать правила пожарной безопасности и экономно использовать водные ресурсы.

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