Семья главы громады на Сумщине скупает гектары земли за копейки. Ранее его обвиняли в помощи оккупантам

Семья главы Буринской ОТГ, которого подозревали в коллаборационизме, скупила сотни гектаров земли

Семья главы Буринской территориальной общины, что в Сумской области, Виктора Ладухи владеет почти тремя сотнями (!) земельных участков, общей площадью чуть более 640 гектаров. Это сопоставимо с 40% площади Буриня или почти 1,5% всей Буринской общины.

Соответствующая информация обнародована в декларации чиновника за 2024 год, которая размещена на сайте НАПК. Согласно ее данным, обрастать недвижимостью чиновник начал еще в средине 2000-х, однако наиболее значимое пополнение у него произошло в периоды 2014-15 и 2018-20 годах.

Увеличение площади личных владений не остановилось и после начала полномасштабной войны. Судя по декларации, после российского вторжения семья Ладухи обзавелась еще 46 земельными участками. И это несмотря на то, что сама община находится практически на границе с Россией.

По всей видимости, такая близость к линии фронта существенно повлияла на стоимость земли в районе, поскольку некоторые участки по 10 и больше тысяч квадратных метров Ладухам удалось приобрести менее, чем за 10 000 гривен. Для сравнения, площадь футбольного поля составляет 7 тысяч квадратов.

Один из многих земельных участков, купленных после начала российского вторжения. Два футбольных поля обошлись в 5000 гривен

В семье также есть грузовик "Фольксваген" и две легковушки ВАЗ. Впрочем, у Ладух есть и две арендованные "Тойоты". Жена и дети чиновника также являются владельцами трех агропредприятий: "Агросвіт — 2007", "Ладуха В.Б" и "Эдельвейс 2007".

За год от пребывания на должности Виктор Ладуха получил 260 тысяч гривен, то есть его месячная зарплата не выглядит примечательной и составляет около 21,5 тысячи гривен. Также семья получила почти 1,5 миллиона гривен через упомянутый выше предприятия из-за сдачи имущества в аренду. Еще почти 5,6 миллиона гривен получила жена Ладуха Оксана от занятия предпринимательской деятельностью.

Любопытно также то, что за год дети чиновника Виталий и Вероника 18 раз получили наследство от разных людей. Тем самым, это принесло им более 520 тысяч гривен.

Что известно о Ладухе

Ладуха в 2010 году был избран главой Слободского сельсовета, а в 2017 году стал главой Буринской территориальной общины от партии "Батькивщина". В 2022 году ему вручили подозрение по статье о коллаборационизме.

По данным следствия, Ладуха осуществлял информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также обеспечивал ее вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания.

В то же время издание Новинарня писало, что это может быть политическим заказом, поскольку у Ладуха есть конфликт с большинством депутатов общины. В любом случае, он продолжает оставаться на своем посту и выполнять служебные обязательства.

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