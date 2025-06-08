Блогер, эксперт-политолог Юрий Романенко объяснил, как защитить Украину от дронов

Харьков в последний раз атаковали 56 шахедов. Стоимость зенитной установки с ИИ, работающей в автоматическом режиме против шахедов — 150 тыс долларов или 6 млн 226 тыс гривен по курсу 41,5. На ремонт лицея в Старом Салтове власти потратили 150 млн гривен, который был повторно разрушен авиаударом. Это 24 зенитные установки с ИИ. С учетом других лицеев, мостов и прочих объектов распила на которые были потрачены миллиарды только Харьков мог быть насыщен 150-200 зенитными установками с ИИ, что резко снизило эффективность ударов врага. Даже если бы это профинансировали в конце 2023-начале 2024 года, то в Харькове была бы мощнейшая антидроновая ПВО, потому что на 1,5 километра городской площади была 1 установка с ИИ. Как вы думаете, какой был бы эффект атаки 56 шахедов, если бы им противостояло 200 автоматических установок?

Идем дальше. Киев. На строительство моста не пересечении Полярной и Богатырской было потрачено 1,3 млрд гривен. На эти деньги можно было купить 208 установок с ИИ. При площади Киева в 847 квадратных километров на 4 квадратных километра приходилась бы одна установка.

Идем дальше. Мы в год тратим около 10 млрд гривен на фейковые администрации Мариуполя, Мелитополя, Северодонецка и прочих оккупированных городов. Это 1 606 зенитных установок с ИИ. Я думаю, что не стоит развивать мысль, чтобы понять таким количеством можно было бы закрыть всю критическую инфраструктуру, включая электростанции, порты, подстанции, мосты, заводы ВПК и так далее. Или через каждый километр поставить по периметру линии соприкосновения такую установку, что резко снизило бы вероятность проникновения табунов шахедов в Украину. Да и вообще любых дронов.

Если добавить сюда, что мы потратили около 50 млрд гривен на фейковую защиту энергетику благодаря Найему и К. То мы получаем еще 10 тысяч установок. Что позволило бы защитить практически всю территорию Украины от дронов. При этом это был бы манёвренный щит, который можно передвигать в зависимости от угроз. А за счет автоматизации и ИИ минимизировать в несколько раз количество людей необходимое для обслуживания.

Конечно же, необходимо какое-то количество времени для изготовления комплексов. Условно такое количество комплексов можно сделать за пару лет. Однако с учетом того, что автоматические системы можно подвязать практически к любому калибру пулеметов и автоматических пушек, нет сомнений, что это можно сделать достаточно быстро, чтобы сберечь тысячи жизней и миллиарды долларов материальных активов. Но я уверен, что это быстрее масштабируют россияне, чем наше патриотичное ворье.

Для справки: В Украине разработали новую систему противовоздушной обороны Sky Sentinel, способную в автоматическом режиме обнаруживать и поражать воздушные цели — от беспилотников до крылатых ракет. Комплекс уже прошёл испытания в боевых условиях.

Sky Sentinel — это автоматическая зенитная установка, управляемая искусственным интеллектом. Турель вращается по кругу и способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 800 км/ч. Она предназначена для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed, разведывательными беспилотниками, барражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами в пределах радиуса действия.

Установка оснащена крупнокалиберным пулемётом M2 Browning и работает полностью автономно. Система получает данные от радара, распознаёт цель, рассчитывает траекторию и открывает огонь — без вмешательства оператора. Благодаря точной баллистике Sky Sentinel может поражать даже небольшие цели, включая объекты размером в одну пятую от Shahed-136.

Источник: пост Романенко в Facebook