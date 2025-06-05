Россия модернизировала дроны "Молния": теперь они несут двойную угрозу (фото)

Уже появилось фото новой модификации БПЛА

Дрон "Молния", которым россияне атакуют Украину, стал еще опаснее. Россия модернизировала свой беспилотник так, чтобы он нес сразу две угрозы.

Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш. По его данным, противник начал применять БПЛА "Молния" как носитель FPV.

"Я думаю в этом случае мы не говорим о полноценной матке-ретрансляторе, потому что "Молния" одноразовая и никто на ее борт не будет ставить ретранслятор. Я бы назвал этот проект "Бла бла Дрон". "Молния" летит атаковать цель и подвозит "попутчика" в наши тылы, которыми будет управляться отдельно", — говорит он.

Официального подтверждения данной информация от военного командования ВСУ на момент публикации новости нет, однако свою информацию Флэш дополнил снимком, на котором виден дрон "Молния" с "попутчиком".

Что известно о "Молнии"

"Молния" — это российский ударный БПЛА типа "камикадзе". Он используется как барражирующий боеприпас. Имеет электродвигатель и изготовлен и дешевых материалов, таких как фанера, пластик и картон. По данным из открытых источников, имеет две модификации:

Молния-1 — с одним электродвигателем;

Молния-2 – с двумя электродвигателями.

Характеристики:

тип – FPV-крыло,

размах крыла – 1140 сантиметров,

хорда – 200 сантиметров,

батарея – 5 000 мАч Li Ion,

связь — ERLS (такая же, как и на FPV),

полезная нагрузка – 3 – 5 килограмма,

дальность – 20 – 40 километров,

скорость – 20 – 25 метров в секунду,

максимальная высота – 3 километра,

примерная стоимость производства – около 300 долларов.

"Это боражирующий боеприпас, что-то большее, чем большой дрон, но меньше "Шахеда" — для понимания, что-то среднее. Это довольно примитивный по конструкции и дешевый боеприпас, на борту он может нести от трех до пяти килограммов взрывчатки. По сравнению с тем же "Шахедом", где 50 кг взрывчатого вещества, он гораздо менее мощный, но он в разы дешевле, чем "Шахед", и может наносить поражение именно взрывом, разлетом обломков…Он фактически очень легкий, может преодолевать десятки километров", — рассказывает спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко (дроны "Молния" впервые начали примениться по Харькову в конце 2024 года).

Что такое FPV

FPV дрон (от англ. First Person View) — это беспилотный летательный аппарат, который позволяет оператору управлять им, наблюдая за происходящим в режиме реального времени через очки виртуальной реальности, где передается изображение с камеры, установленной на дроне. Таким образом, оператор как бы видит мир глазами дрона, что обеспечивает эффект присутствия и улучшенное управление.

В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое БПЛА "Бандероль".