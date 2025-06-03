Взрывчатка, "Маричка" или "Толока"? Чем СБУ ударила по Крымскому мосту

Украина проводила испытания подводных дронов собственной разработки

Во вторник, 3 июня, Крымский мост снова вздрогнул от взрывов. Не успели россияне отойти от "Паутины", как Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила мост – на этот раз под водой.

"Телеграф" собрал версии, чем вероятнее всего поразили незаконно построенную громадину, которой так гордился Путин.

Российские пропагандисты утверждают, что Крымский мост, скорее всего, атаковал украинский дрон "Маричка". Также в сети пишут, что это может быть одна из модификаций "Толоки" или даже начиненная взрывчаткой фура.

Однако, по официальной версии СБУ, для разрушения опор моста использовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, заложенной на уровне дна. Спецслужба сообщила, что первое взрывное устройство было активировано дистанционно в 4:44.

Морской дрон "Маричка"

"Маричка" — это многофункциональный украинский беспилотный подводный аппарат, предназначенный для нанесения ударов по различным целям, перевозки грузов и проведения разведки. Его длина составляет 6 метров, ширина — 1 метр, а максимальная дальность хода — до 1000 километров.

Дрон способен поражать десантные и ракетные корабли, катера, подлодки, береговые укрепления и мостовые конструкции. Вместо боевого заряда аппарат может использоваться для транспортировки военных или гражданских грузов, а также для доразведки целей.

Беспилотник "Маричка"

"Маричка" малозаметна для радаров, сонаров и эхолотов, может работать в режиме ожидания, активироваться по таймеру или по внешнему сигналу. Оснащается как взрывчаткой, так и другим полезным оборудованием. Некоторые характеристики держатся в секрете из соображений безопасности.

Морской беспилотник "Толока"

Проект "Толока" включает три модели: TLK 1000, TLK 400 и TLK 150. Крупнейшая — TLK 1000 — может иметь длину от 4 до 12 метров в зависимости от задачи и нести до 5000 кг боевой нагрузки. Планируемая дальность — до 2000 км.

Модель TLK 400 — более компактная: длина от 4 до 6 метров, боевой заряд — до 500 кг, дальность хода — до 1200 км.

Модификации беспилотника "Толока"

Самый маленький аппарат, TLK 150, имеет длину 2,5 метра, запас хода около 100 км, а боевую нагрузку — от 20 до 50 кг.

Хотя дроны этой серии работают под водой, они оснащены надводными элементами — антеннами GPS, телекамерами, тепловизорами и средствами связи.

Почему в сети снова пишут о фурах?

Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту прогремели взрывы. Известно, что там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате произошло частичное обрушение двух пролетов и было значительно повреждено дорожное полотно.

Кроме того, загорелись несколько топливных цистерн поезда. Атака незаконного сооружения стала результатом сложной многоуровневой операции, которую лично разрабатывал и руководил ее реализацией глава СБУ Василий Малюк.

Вместе с тем позавчера 1 июня украинская спецслужба провела виртуозную операцию "Паутина", атаковав ряд российских военных аэродромов и повредив 41 стратегический самолет армии РФ. В операции были задействованы фуры, из которых в определенное время вылетал рой беспилотников.

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Видимо, поэтому фуры и здесь напрашиваются сами собой. Однако здесь стоит обратить внимание на то, что взрывы произошли глубоко под водой, а значит эта версия абсолютно нереалистична.

Генерал считает, что это была "Маричка"

"В течение определенного времени Украина разрабатывала ряд беспилотных аппаратов, работающих в воздухе, на суше, на море, в частности под водой. Около года назад прошла информация относительно испытаний наших беспилотных торпед. Затем информацию закрыли. Скорее всего, именно это и было применено", – сказал в комментарии "Телеграфу" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко

Эксперт считает, что в этот раз испытания проходили в боевых условиях. По его версии, есть вероятность, что для подрыва Крымского моста использовалась "Маричка".

Результаты подрыва Крымского моста

Эксперт Виктор Глеба сделал ряд выводов, касающихся состояния моста на данный момент.

По его мнению, работа боевых пловцов и инженеров-конструкторов, заложивших взрывчатку в правильном месте, повлекла следующие последствия:

1. Подрыв ослабил сваи высокого свайного ростверка и повредил закладные детали обоймы (гильзы) стакана в плите несущей опоры;

2. Стяжка комбинированного арочно-балочного прогона потеряла несущую способность и если бы еще один грузовик взорвался на въезде к "висящей" части моста, конструкция бы упала;

3. На территории береговой линии есть еще 5 объектов для поражения.

Напомним, СБУ полтора года готовила операцию "Паутина", чтобы нанести удар по аэродромам, где базировались российские стратегические ракетоносцы. Это происходило в условиях тотальной российской подозрительности и доносов.