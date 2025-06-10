Таки сядет? Искусственный интеллект озвучил сценарии будущего Путина после поражения России

Все сценарии имеют определенную закономерность

Судьба главы России Владимира Путина после поражения Москвы в войне с Украиной очень интересует людей. Ведь, вероятнее всего, это будет мощным ударом по его лидерской позиции и государству в целом.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, что ожидает Путина после поражения в войне. По мнению ИИ, есть три сценария развития событий и ни один из них неположительный для главы РФ.

Сценарии будущего Путина после поражения России

Бегство и убежище

По мнению ИИ, после поражения России в войне в стране начнутся массовые протесты. А это в свою очередь будет способствовать потере поддержки элитой. Учитывая это, чтобы избежать ареста или физической расправы, Путин, скорее всего, бежит с России. Он будет искать убежище в государстве, где нет соглашения об экстрадиции, например, в Северной Корее или Венесуэле. Там он может дожить свои годы под охраной, но его влияние на мировую политику исчезнет. А Россия в это время переживет тяжелые времена внутренних конфликтов, которые создадут новое правительство с проевропейским взглядом.

Внутренний переворот

Даже во втором сценарии будущего Путина прогнозируется внутренний переворот и беспорядок в России. Ведь группа высокопоставленных лиц, в том числе офицеров и олигархов, могут отстранить главу Кремля от власти. В этом случае Путина арестуют, будут держать под домашним арестом, а затем отправят под суд. И уже новое правительство, которое, скорее всего, возглавит близкий соратник, будет пытаться исправить ситуацию в России. Однако этот вариант не предполагает возвращения Москвы на международную арену как великого игрока.

Международный суд

Усиление давления на Путина международным сообществом после поражения России неотвратимо. Глава Кремля, хоть и получит поддержку от ближайших союзников, не сможет избежать Международного уголовного суда в Гааге. Там его будут судить за преступления против человечности и Путин получит пожизненное. При таком сценарии люди увидят не только триумф международного права, но и то, что любая агрессия наказывается. Тем временем, в России начнется хаос и борьба за власть.

Выходит, что все три сценария имеют свою закономерность. Во-первых, после поражения России Путин не останется у власти, будет создано новое правительство. Во-вторых, Россию ожидают внутренние конфликты, хаос и беспредел, которые проложат путь к новому будущему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто и где мог бы ликвидировать Путина. Искусственный интеллект назвал три неожиданных сценария.