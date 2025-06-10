Таки сяде? Штучний інтелект озвучив сценарії майбутнього Путіна після поразки Росії

Усі сценарії мають певну закономірність

Доля очільника Росії Володимира Путіна після поразки Москви у війні з Україною неабияк цікавить людей. Адже, ймовірніше, це буде потужним ударом по його лідерській позиції і державі в цілому.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у штучного інтелекту Grok, що чекає Путіна після поразки у війні. На думку ШІ, є три сценарії розвитку подій і жоден з них непозитивний для очільника РФ.

Сценарії майбутнього Путіна після поразки Росії

Втеча та прихисток

На думку ШІ, після поразки Росії у війні в країні почнуться масові протести. А це своєю чергою сприятиме втраті підтримки елітою. Враховуючи це, щоб уникнути арешту чи фізичної розправи, Путін ймовірніше втече з Росії. Він шукатиме прихисток у державі, де немає угоди про екстрадицію, наприклад, у Північній Кореї або Венесуелі. Там він може дожити свої роки під охороною, але його вплив на світову політику зникне. А Росія тим часом переживе важкі часи внутрішніх конфліктів, які створять новий уряд з проєвропейським поглядом.

Внутрішній переворот

Навіть у другому сценарії майбутнього Путіна прогнозується внутрішній переворот та безлад у Росії. Адже група високопоставлених осіб, зокрема офіцерів та олігархів, можуть усунути голову Кремля від влади. В цьому випадку Путіна арештують, тримаючи під домашнім арештом, а потім відправлять під суд. І вже новий уряд, який ймовірніше очолить близький соратник, намагатиметься виправити ситуацію в Росії. Однак цей варіант не передбачає повернення Москви на міжнародну арену як великого гравця.

Міжнародний суд

Посилення тиску на Путіна міжнародною спільнотою після поразки Росії невідворотній. Очільник Кремля, хоч і отримає підтримку від найближчих союзників, не зможе уникнути Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Там його судитимуть за злочини проти людяності і Путін отримає довічне. За такого сценарію люди побачать не тільки тріумф міжнародного права, а й те, що будь-яка агресія карається. Тим часом в Росії почнеться хаос та боротьба за владу.

Виходить, що усі три сценарії мають свою закономірність. По-перше, після поразки Росії Путін не залишиться при владі, буде створено новий уряд. По-друге, Росію очікують внутрішні конфлікти, хаос та безчинство, які прокладуть шлях до нового майбутнього.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і де міг би ліквідувати Путіна. Штучний інтелект назвав три несподівані сценарії.