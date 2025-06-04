Все ситуации вымышленные и созданы с упором на места, где есть высокий уровень опасности

За последние три года войны в Украине российского президента Владимира Путина стали часто обсуждать в контексте его возможной ликвидации. В медиаполе существует огромное количество предположений, кто, где и когда мог бы его "убрать".

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, где могли бы устранить Путина. Стоит подчеркнуть, что все сценарии, представленные в материале, вымышленные и созданы с упором на места, где есть высокий уровень опасности.

Всего ИИ назвал три сценария, в которых он смоделировал ситуацию ликвидации российского лидера.

Публичное выступление в странах с нестабильной политической ситуацией

"Грок" представил ситуацию, в которой Путин приезжает в Сирию, где уже много лет идет война. Там он выступает на центральной площади Дамаска. Вокруг собираются тысячи людей, а появление российского президента рассматривается как важный политический знак поддержки.

Путинская охрана стоит со всех сторон, но вокруг бушуют политические и военные противостояния. В то же время среди толпы присутствуют несколько экстремистских группировок, которые недовольны поддержкой президента Башара аль-Асада со стороны РФ.

В ходе выступления охранники не успевают заметить угрозу из толпы и во время паузы между речами Путина раздается мощный взрыв.

Международные саммиты

Согласно второму сценарию, Путин приезжает на саммит, например, G20 или ООН, который проводится в крупном городе. Российский президент намерен обсудить вопросы экономической безопасности и международных санкций.

И хотя охрана главы Кремля ужесточена, не все соглашения, связанные с безопасностью, можно обеспечить по полной.

Саммит проходит в большом зале, где присутствует, в том числе, немалое количество международных СМИ. Во время группового фото на фоне открывающегося здания одного из дипломатических центров, охрана Путина замечает в толпе потенциально опасный элемент. Несмотря на попытку вовремя среагировать на подозрительную активность, нестабильная ситуация в странах, которые поддерживают альтернативные взгляды на политику РФ, только увеличивают риски.

Публичные выступления в Москве

В третьем сценарии Grok говорит о выступлении Путина на Красной площади перед Кремлем. Поводом для появления российского президента на публике может стать, например, государственный праздник.

В этот день вся площадь заполнена людьми, а охрана Путина вместе со спецслужбами, соответственно, работают в усиленном режиме. Складывается впечатление, что безопасность кремлевского главы на высшем уровне. Однако среди толпы есть недовольные группы, которые имеют при себе средства для нарушения порядка.

Когда Путин стоит на сцене, есть короткий момент, когда видимость становится менее четкой в связи с некоторыми техническими проблемами с микрофонами. В этот момент активистам удается приблизиться к сцене и проникнуть в зону, где сохраняется самая большая опасность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что искусственный интеллект предположил, сколько еще может прожить Путин.