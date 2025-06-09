ИИ выделил нескольких человек, которые могут решиться на устранение Путина

Возможно ли устранение Владимира Путина со стороны его окружения? Этот вопрос звучит все чаще, особенно в условиях затяжной войны и экономического давления.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту "Grok", чтобы смоделировать перечень лиц, теоретически имеющих не только мотив, но и возможность попытаться устранить российского президента. В фокус попали три ключевых человека.

Сергей Шойгу

Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности РФ. Шойгу долгие годы был одним из ближайших соратников Путина. Его должность, военное влияние и контроль над армией позволяют ему являться фигурой, способной действовать в случае внутреннего кризиса. Особенно если в зоне риска окажется его собственная власть или стабильность России.

Досье: Сергей Кужугетович Шойгу – генерал армии, герой России, бывший глава МЧС, а с 2012 по 2024 – министр обороны РФ. Родился в Туве, имеет строительное образование, однако известен как архитектор гигантской пропагандистской машины, построенной вокруг русской армии.

Сергей Шойгу

С 2024 года он находится в международном розыске за военные преступления в Украине. Шойгу подозревается в масштабном хищении военного бюджета. Семья владеет элитной недвижимостью, а дочери – роскошными бизнесами.

Николай Патрушев

Бывший секретарь Совета безопасности РФ и один из главных идеологов силовой вертикали России. Патрушев – ветеран ФСБ, имеющий серьезные рычаги влияния на спецслужбы, часть военных и административную машину Кремля. Искусственный интеллект считает, что Патрушев может действовать в случае, если сочтет, что действия Путина вредят долгосрочным интересам России.

Родился в Ленинграде, с 1975 года – в системе КГБ. Возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах, был секретарем Совбеза РФ до 2024 года. Известен своей имперской политикой, поддержкой войны в Украине и теориями заговора по Западу.

Николай Патрушев

Патрушев упоминается в расследованиях об отравлении Литвиненко и контрабанде наркотиков через российские дипломатические каналы. Его сын Дмитрий – действующий министр сельского хозяйства РФ и член правления "Газпрома".

Александр Бортников

Директор ФСБ с 2008 года. Его долгое присутствие в должности обеспечило полный контроль над главной спецслужбой страны. Как утверждает искусственный интеллект, именно внутри ФСБ может созреть заговор, а Бортников может стать его частью.

Александр Бортников

Родился в Перми, окончил инженерный институт, а с 1975 года работал в органах госбезопасности. Возглавлял ФСБ Санкт-Петербурга, а затем стал директором всей структуры. Имеет звание генерала армии, многочисленные государственные и иностранные награды.

В 2020 году попал под санкции ЕС за отравление Навального, а с 2022 находится под ограничениями США, Канады, Украины и других стран за поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Искусственный интеллект подчеркнул, что вероятность устранения Путина его окружением остается крайне низкой – учитывая жесткий контроль, недоверие в кругу силовиков и страх перед последствиями. В то же время, в случае серьезного внутреннего кризиса именно упомянутые лица могут стать фигурами, способными повлиять на смену власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, во время своего визита в Москву выразил симпатию президенту РФ Владимиру Путину. В своем заявлении он охарактеризовал его как "сильного лидера", которого, по его словам, уважает.