ChatGPT прокомментировал свой сбой. В работе искусственного интеллекта фиксируют значительные проблемы

Более 90% пользователи не могут получить ответ, но "Телеграфу" удалось

В работе ChatGPT от OpenAI произошел масштабный сбой во вторник, 10 июня. Пользователи фиксируют проблемы по всему миру.

Это подтверждает портал Downdetector и OpenAI на своей странице. Первые проблемы начали возникать еще с 10 утра.

По данным ресурса Downdetector, 90% всех зарегистрированных проблем касаются непосредственно функциональности чата, а не только вебсайта или мобильного приложения.

Известно, что чат выдает ошибку по запросу сгенерировать ответ на вопрос. Однако эта проблема наблюдается не у всех, некоторым людям удается получить нужную информацию. Заметим, что перезагрузка приложения или страницы сайта не помогает.

Добавим, что "Телеграф" спросил у ChatGPT, почему пишут о его сбое, если он работает. ИИ ответил, что у пользователей могут возникать некоторые проблемы, но ситуация стабилизируется.

OpenAI на своей странице подтвердил сбой ChatGPT. Отмечается, что сейчас сильно вырос показатель ошибок и задержки в работе API, ChatGPT и Sora.

"Мы расследуем эту проблему для перечисленных услуг", – сообщили разработчики.

Однако уже три часа нет результатов, а в некоторых странах показатель безотказной работы для ChatGPT снизился до 99.48%. В то же время, OpenAI не сообщал, когда возобновится работа, но специалисты уже работают над этим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Telegram произошел масштабный сбой, о котором все молчат.