В Telegram масштабный сбой, о котором все молчат. С чем проблемы в этот раз (фото)

Пользователи получают уведомление об ошибке

В Telegram был зафиксирован сбой работы днем в четверг, 5 июня. Некоторые пользователи жалуются на невозможность поставить реакцию и отправить сообщение, а поддержка молчит.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". После обновления приложения 5 июня у пользователей появились некоторые проблемы.

Так, некоторые люди не могли определенное время ставить реакции на сообщения или даже отправлять их. После попыток поставить реакцию, пользователи получили сообщение от Telegram, где речь шла о некорректно оконченной работе во время прошлой сессии.

"В прошлый раз рабочий стол Telegram не закрылся должным образом", — говорится в сообщении.

Однако даже после перезагрузки приложения эти ошибки сохранились, более того, иногда было невозможно поставить реакции и в каналах. Корреспондент "Телеграфа" обратился к сервисной поддержке, чтобы выяснить причину проблемы, однако ответа пока нет. Также Telegram официально не комментировал сообщение о проблемах в работе.

По данным сайта Downdetector, пользователи жалуются на невозможность отправить сообщение — 11%, отсутствие связи с сервером — 40% и проблемы с мобильным приложением 49%.

Напомним, в апреле произошел масштабный сбой в Telegram, который затронул не только Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в работе "Укрзализныци" снова фиксировались проблемы. Сбой длился менее часа.