"Укрзализныця" снова "сломалась": что произошло на этот раз

Сбой длился меньше часа

Сервис "Укрзализныци" снова не работал. Пользователи не могли зайти ни на сайт, ни в приложение, чтобы купить билеты.

"Телеграф" проверил эту информацию и действительно сервисы УЗ почему-то не работали. В сети уже предполагали, что это из-за возможной хакерской атаки.

"Снова сломали? Сервис "Укрзализныци" недоступен. Невозможно ни зайти в аккаунт, ни приобрести билеты", — говорится в сообщении.

UPD: В 13:30 сайт "Укрзализныци" заработал. Возможность выбрать и купить билет онлайн снова доступна.

Пока "Укрзализныця" не комментировала сбой и не сообщала о причинах. Однако, учитывая масштабный сбой 24 марта, украинцы были сильно обеспокоены. Тогда работу серверов возобновляли несколько дней, а деньги за возвращенные билеты на международные направления возвращали несколько месяцев.

Как купить билет, если не работает сайт или приложение

Пока о сбоях в работе сервисов вокзалах УЗ не сообщали, поэтому приобрести билеты на ближайшие дни можно на кассах. Однако если нужен билет на ближайшие часы, то в случае полного отсутствия работы сервисов проводники будут действовать согласно инструкциям и посадят пассажиров на нужный поезд.

Заметим, что во время сбоя лучше не покупать билеты на две и более недель вперед, потому что система и так нагружена. К тому же, мартовский сбой показал, что "Укрзализныця" может справиться с любой атакой на свои системы и не останавливать работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить на поездке из Киева во Львов 500 гривен.