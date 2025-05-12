Технический сбой или банальная халатность? Укрзализныця продала двойные билеты на поезд в Днепр

Укрзализныця признала проблему с билетами, но оправдалась стандартно

Укрзализныця продала по два билета на каждое место в поезде №734 Киев-Днепр — люди приходили в вагон и видели, что их места уже заняты. Проблема возникла практически у всех пассажиров четвертого вагона и у части из первого.

Об этом в Facebook написал член Национального союза журналистов Украины Сергей Чернявский, который являлся пассажиром упомянутого поезда. Укрзализныця списала все на замену поезда, но люди в это не поверили.

Инцидент произошел 12 мая. Поезд №734 должен был отправиться из Киева в Днепр в 16:17. После посадки люди обнаружили, что их места заняты другими пассажирами с билетами. Горячая линия компании не отвечала. Пассажиры были вынуждены ждать старшего стюарда для решения проблемы.

По словам Чернявского, вторые билеты были бумажными. Их продавали через кассы. Журналист предположил, что база кассовых продаж не синхронизировалась с базой электронных билетов в мобильном приложении.

Сообщение Сергея Чернявского в Facebook

Представители "Укрзалізниці" ответили на жалобу стандартным комментарием. Они написали, что заменили подвижной состав из-за технического риска. Компания заверила – поездная бригада поможет каждому найти место.

Ответ Укрзализныци под постом Сергея Чернявского в Facebook

Чернявский не согласился с этим пояснением. Он отметил, что даже при замене поезда не может быть два билета на одно место. Номера поезда, вагона, места и время отправления полностью совпадали на обоих билетах.

Журналист предложил сфотографировать билет женщины, занявшей его место. Он также спросил, как поезд №734 мог превратиться в другой с другим номером и станциями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы массово жалуются на УЗ. Мы рассказывали, с чем была связана проблема в тот раз.