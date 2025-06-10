ChatGPT прокоментував свій збій. У роботі штучного інтелекту фіксують значні проблеми

Понад 90% користувачі не можуть отримати відповідь, але "Телеграфу" вдалось

У роботі ChatGPT від OpenAI стався масштабний збій у вівторок, 10 червня. Користувачі фіксують проблеми по всьому світу.

Це підтверджує портал Downdetector та OpenAI на своїй сторінці. Зазначається, що перші проблеми почали виникати ще з 10 ранку.

За даними ресурсу Downdetector, 90% усіх зареєстрованих проблем стосуються безпосередньо функціональності GPT чату, а не лише вебсайту чи мобільного застосунку.

Відомо, що чат видає помилку на запит згенерувати відповідь на питання. Однак ця проблема спостерігається не в усіх, деяким людям таки вдається отримати потрібну інформацію. Зауважимо, що перезавантаження додатка чи сторінки сайту не допомагає.

Додамо, що "Телеграф" запитав у ChatGPT, чому пишуть про його збій, якщо він працює. ШІ відповів, що у користувачів можуть виникати певні проблеми, але ситуація стабілізується.

OpenAI на своїй сторінці підтвердив збій у ChatGPT. Зазначається, що наразі сильно виріс показник помилок та затримки у роботі API, ChatGPT та Sora.

"Ми розслідуємо цю проблему для перелічених послуг", – повідомили розробники.

Однак вже три години немає жодних результатів, а в деяких країнах показник безвідмовної роботи для ChatGPT знизився до 99.48%. Водночас OpenAI не повідомляв, коли відновиться робота, але спеціалісти вже працюють над цим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Telegram стався масштабний збій, про який всі мовчать.