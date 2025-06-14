Неизвестные били палками и распылили газ: военный в отпуске попал в больницу во Франковске

Свидетели заметили, что нападавшие скрылись только тогда, когда рядом появились люди

Вечером 13 июня в Ивано-Франковске произошло дерзкое нападение на военнослужащего. Инцидент произошел на улице Галицкой, когда мужчина, находясь в отпуске, возвращался домой вместе с семьей.

Информация об этом появилась в одном из местных пабликов, а утром 14 июня полиция Ивано-Франковской области прокомментировала случившееся.

По словам очевидцев, 33-летний мужчина вернулся домой с женой и дочерью. Пока родные поднялись к квартире, он остался возле автомобиля, чтобы проверить спустившее колесо. В этот момент к военному подбежали двое неизвестных в темной одежде: один был в кепке, другой — в панамке. Нападавшие распылили в его лицо газ из баллончика и стали бить по телескопическим палкам.

"Нападавшие скрылись только тогда, когда рядом появились люди", — отметили в Telegram-канале "Ивано-Франковск 24/7". Впоследствии на место инцидента прибыли правоохранители.

Сотрудники полиции приехали по вызову о нападении

Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что это произошло возле одного из магазинов. "Нападающие, проявляя особую дерзость и неуважение к обществу, нанесли мужчине телесные повреждения, используя вероятно телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом. В результате пострадавший получил телесные повреждения: химические ожоги глаз, ссадины на коленях, предплечье и т.д.", — говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее заготовленных предметов для нанесения телесных повреждений. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы до 4 лет.

В настоящее время продолжаются активные следственные действия. Полиция делает все возможное для установки и задержания нападающих.

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