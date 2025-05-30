Предупреждения не помогли: в Каменец-Подольском более 100 человек напали на работников ТЦК

Толпа повредила автомобиль работников ТЦК и пыталась отбить у них мужчину, которого хотели мобилизовать

Украинцы, судя по всему, не очень впечатлились предупреждением от Командования Сухопутных войск ВСУ по поводу "препятствования работе территориальных центров комплектования". В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области днем 29 мая толпа из более 100 человек атаковала и повредила служебный автомобиль ТЦК.

Об инциденте сообщили на официальном аккаунте Хмельницкого областного ТЦК и СП в Facebook. Отмечается, что группа граждан численностью более 100 человек заблокировала служебный автомобиль, на котором передвигалась мобильная группа оповещения одного из районных ТЦК.

"По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали представителей Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия – правоохранители пытаются установить личности тех, кто заблокировал авто и подстрекал толпу на активные действия против работников ТЦК. Граждан призывают к "немедленному прекращению каких-либо противоправных действий".

"Отмечаем: в соответствии с Уголовным кодексом Украины, в частности статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) подобные действия во время действия правового режима военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины. Также предусмотрена уголовная ответственность по статьям 342, 345 и 346 УКУ — за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование исполнению служебных обязанностей", — заявили в Хмельницком ТЦК.

При этом реальные причины, по которым местные жители начали блокировать автомобиль с работниками ТЦК, пока неизвестны – в Хмельницком ТЦК этот момент обошли вниманием. Местные каналы очень осторожно освещают тему: по некоторым данным, толпа пыталась отбить мужчину, которого хотели "бусифицировать". Также предполагается, что конфликт начался именно из-за действий работников ТЦК, а не из-за действий обычных граждан.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило 18 деклараций чиновников ТЦК и СП, поданных в 2024 и 2025 годах. В декларациях в целом обнаружили злоупотреблений почти на 37 миллионов гривен. Во время проверки этих 18 деклараций были выявлены признаки наличия недостоверных данных на 28,5 миллиона гривен, а также признаки незаконного обогащения на 5,6 миллиона и необоснованные активы на 2,6 миллиона.

На фоне этого и многочисленных инцидентов с так называемой "бусификацией" возникает все больше конфликтов на улицах. В частности, не так давно "Телеграф" писал, что во Львовской области группа лиц избила старшего солдата территориального центра комплектования Нестора Дидика. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными гематомами и переломами. А в Кременчуге 25 мая на проспекте Леси Украинки группа людей совершила нападение на автомобиль "Рено", на котором передвигалась группа военнослужащих ТЦК и СП. Двоих нападавших уже задержали правоохранители, других пытаются разыскать.