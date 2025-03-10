Офицера ТЦК побили в Хмельницкой области. Сколько светит нападающим

Военный в больнице

В Хмельницкой области двое мужчин побили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел при исполнении военнослужащим его обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК. Отмечается, что два человека напали на офицера 9 марта.

"9 марта в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Известно, что двое мужчин во время проверки их документов "оказали физическое" сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В результате чего военный получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали, сейчас угрозы жизни нет.

Полиция уже задержала правонарушителей. Они, как оказалось, находились в розыске за уклонение от мобилизации. Нападающим объявлено подозрение, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове работники ТЦК стреляли в мужчину и разбили ему автомобиль. В полиции уже прокомментировала инцидент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пригодный к мобилизации мужчина скончался в ТЦК Кременчуга. По информации Нацполиции, телесные повреждения у умершего не обнаружили.