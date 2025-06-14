Невідомі били палицями і розпилили газ: військовий у відпустці потрапив до лікарні у Франківську

Свідки зауважили, що нападники втекли лише тоді, коли поряд з'явилися люди

Увечері 13 червня в Івано-Франківську стався зухвалий напад на військовослужбовця. Інцидент трапився на вулиці Галицькій, коли чоловік, перебуваючи у відпустці, повертався додому разом із родиною.

Інформація про це з'явилася в одному з місцевих пабліків, а вранці 14 червня поліція Івано-Франківської області прокоментувала подію.

Зі слів очевидців, 33-річний чоловік повернувся додому з дружиною та донькою. Поки рідні піднялися до квартири, він залишився біля автомобіля, щоб перевірити колесо, яке спустило. У цей момент до військового підбігли двоє невідомих у темному одязі: один був у кепці, інший — у панамці. Нападники розпилили в його обличчя газ із балончика та почали бити телескопічними палицями.

"Нападники втекли лише тоді, коли поряд з'явилися люди", — зазначили в Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7". Згодом на місце інциденту прибули правоохоронці.

Співробітники поліції приїхали на виклик про напад

Поліція Івано-Франківщини повідомила, що це сталося біля одного з магазинів. "Нападники, проявляючи особливу зухвалість і неповагу до суспільства, завдали чоловіку тілесних ушкоджень, використовуючи ймовірно телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною. У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження: хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі тощо", — йдеться в повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне впровадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, скоєне групою осіб із застосуванням заздалегідь заготовлених предметів для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або ув'язнення до 4 років.

Наразі тривають активні слідчі дії. Поліція робить усе можливе для встановлення та затримання нападників.

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