В Луцке мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК: в каком он состоянии

Возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство

В помещении Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) военнообязанный напал на военнослужащего роты охраны в ночь на 16 мая. Он получил ранение.

Мужчина был госпитализирован в городскую больницу. Об этом "Телеграфу" сообщила группа коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.

"Благодаря оперативным действиям врачей удалось стабилизировать состояние раненого. В настоящее время военнослужащий переведен из реанимации в профильное отделение, его состояние стабильное, жизни уже ничего не угрожает".

Нападающий задержан в процессуальном порядке. Правоохранительными органами возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Пресс-служба Волынского ОТЦК и СП в очередной раз подчеркнула, что в ТЦК и СП — военнослужащие, а не работники.

Местное издание "Конкурент" пишет, что в ответе на официальный запрос в Главное управление Нацполиции в Волынской области правоохранители подтвердили, что такой случай был.

"16.05.2025 года в адрес Луцкого РУП поступило сообщение о нанесении телесных повреждений работнику ТЦК и СП. По указанному факту работниками указанного подразделения внесены сведения в ЕРДР No 12025030580001487 по ч.2 ст.15 К.1 ч.15 п.8 ч.2 ст.15 п.8 ч.2. расследование, которое в настоящее время продолжается", - говорится в ответе следственного управления.

Обратите внимание, упомянутая полицией статья Уголовного кодекса трактуется как: оконченное покушение на убийство лица в связи с исполнением им своего долга.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пронеслась жуткая хроника инцидентов с ТЦК.