Были престижными и высоко оплачивались: почему 7 профессий из СССР потеряли популярность

В список вошло 7 профессий

Советские времена оставили не только воспоминания об очередях и идеологических рамках, но и целую плеяду профессий, которые сегодня кажутся динозаврами. Некоторые из них требовали титанической физической выдержки, другие – узкоспециализированные навыки, которые отшлифовывались на курсах и в училищах.

"Телеграф" расскажет, что это за профессии. Все эти специальности были критически важны для функционирования советского строя и экономики, пока их не заменили машины и цифровые технологии.

Стенографистка

Профессия стенографистки была одной из самых привлекательных и популярных, в основном среди женщин. Девушки посещали специальные курсы, чтобы овладеть слепым набором стенограмм, что обеспечивало им легкий путь к трудоустройству. В советское время стенографистки были невероятно востребованы: они переводили устный язык в письменную форму, печатая текст на специальных клавиатурах со скоростью шара. С появлением современных компьютеров, ноутбуков, планшетов и телефонов, эта профессия полностью утратила свою актуальность.

Киномеханик

В эпоху пленочного кино киномеханик являлся ключевой фигурой в кинотеатре. Для того чтобы заряжать пленку в проекторы и разрезать киноленту на нужные отрезки, молодежь получала специальное образование в училищах. Эта профессия была не только востребованной, но и дефицитной; киномехаников часто не хватало, потому они могли работать в нескольких кинотеатрах одновременно.

Кочегар

Профессия кочегара буквально "ушла в печь". Во времена СССР кочегары играли очень важную роль в теплоснабжении, в частности на кораблях и железных дорогах, обеспечивая правильную работу теплового оборудования. С уходом паровозов и угольных котельных потребность в кочегарах исчезла.

Колхозник

Рабочие на полях или колхозники с весны до осени работали на огородах и полях, выполняя физически тяжелую, но критически важную работу. В течение длительного времени они вручную высаживали и убирали огромные урожаи. Со временем, с появлением специализированной сельскохозяйственной техники, заменившей ручной труд, эта профессия также утратила свою прежнюю актуальность.

Ретушер

Профессия ретушера, хоть и не исчезла бесследно, но кардинально трансформировалась. В советское время ретушеры вручную вносили правки в изображение с помощью кисточек и красок, выполняя очень ответственную, важную и ювелирную работу, за которую хорошо платили. Их основная задача заключалась в исправлении недостатков на фотографиях, в том числе представителей власти, для дальнейшей печати в газетах. Сегодня ретушь фотографий может сделать любой любитель с помощью программ на компьютере или смартфоне.

Горняк

Горняк – это профессия, которая была невероятно важной, но очень опасной. Долгое время добыча полезных ископаемых осуществлялась вручную профессиональными горняками. К сожалению, были случаи гибели людей прямо на рабочем месте. Сегодня эта профессия потеряла свою актуальность в первоначальном виде, ведь большинство работы выполняет специальная техника, управляемая людьми.

Телефонистка

Это была профессия, просуществовавшая около ста лет, вплоть до появления современных телефонных систем. Специальные работницы, преимущественно молодые девушки 18-25 лет, сидели перед огромными коммутационными панелями, переключая абонентов между линиями. Главными требованиями были вежливость, хорошая дикция и приятный голос. Этот труд хорошо оплачивался, но с развитием технологий телефонистки почти полностью исчезли, оставшись только на некоторых специальных линиях.

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