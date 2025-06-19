Припечет до +35 и не только: каких сюрпризов ждать от погоды до конца июня

Совсем скоро страну накроют дожди

В последние несколько дней на территории Украины и большинства стран Восточной Европы установилась комфортная и спокойная погода с температурой, близкой к климатической норме. Воздушные массы приходят к нам с северо-запада Европы на фоне пониженного атмосферного давления. Эти процессы повлияют на погоду и в ближайшие дни. Однако холод в верхних слоях атмосферы за счёт развития молодого антициклона в районе Центральной Европы окажет более ощутимое влияние на территорию Украины.

Как рассказал сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни стоит ожидать небольшого понижения температуры воздуха, особенно в дневное время. Вместе с этим, западные и северо-западные воздушные потоки сохранятся практически до конца месяца, поэтому в третьей декаде июня температура воздуха не будет высокой, а отдельные дни и вовсе будут прохладными и влажными.

С 20 по 23 июня через территорию Украины будут периодически проходить атмосферные фронты с северо-запада, поэтому ожидаются временами кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западного направления, умеренный, 20 и 21 июня местами с порывами, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в эти дни будет колебаться ночью в среднем от +8 до +18 °С, днём +17…+25 °С, на юге и местами в западной части 23 июня +25…+29 °С.

С 24 по 28 июня включительно сильных осадков в Украине не предвидится, только на севере Левобережья и местами в западных областях 25 и 26 июня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в ощутимо повысится: ночью ожидается +11…+19 °С, днём +25…+32 °С, в южной части и местами в западных областях воздух разогреется до +33…+35 °С.

С 29 июня под влиянием циклоничности с севера Европы ожидается новый период похолодания, который затронет практически все регионы Украины, за исключением южной части страны, где жаркая погода сохранится. Кроме того, заметно усилится ветер, преимущественно северо-западного и северного направления, местами ожидаются порывы до 15 – 20 м/с.

Температура воздуха сильнее всего упадет в северных, западных и южных регионах страны. Здесь ночью ожидается +9…+15 °С, днём +19…+25 °С. В то же время, на юге, в центре и в Закарпатье дневные показатели температуры окажутся в пределах +26…+33 °С, ночью температура будет колебаться в диапазоне +12…+20 °С.

Средняя температура воздуха за третью декаду июня окажется около нормы, в западных областях выше нормы на 1 – 3 °С, на северо-востоке ниже нормы на 1 – 2 °С (см. карту средней аномалии по восточной Европе):

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