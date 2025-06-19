Припече до +35 і не тільки: яких сюрпризів чекати від погоди до кінця червня

Незабаром країну накриють дощі

В останні кілька днів на території України та більшості країн Східної Європи встановилася комфортна та спокійна погода з температурою, близькою до кліматичної норми. Повітряні маси приходять до нас із північного заходу Європи на тлі зниженого атмосферного тиску. Ці процеси вплинуть на погоду найближчими днями. Однак холод у верхніх шарах атмосфери за рахунок розвитку молодого антициклону в районі Центральної Європи матиме більш відчутний вплив на територію України.

Як розповів сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, найближчими днями варто очікувати на невелике зниження температури повітря, особливо в денний час. Разом з цим, західні та північно-західні повітряні потоки збережуться практично до кінця місяця, тому в третій декаді червня температура повітря не буде високою, а окремі дні взагалі будуть прохолодними та вологими.

З 20 по 23 червня через територію України періодично проходитимуть атмосферні фронти з північного заходу, тож очікуються часом короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер буде північно-західного напрямку, помірний, 20 та 21 червня місцями з поривами, 15 – 20 м/с. Температура повітря в ці дні коливатиметься вночі в середньому від +8 до +18 °С, вдень +17…+25 °С, на півдні та місцями у західній частині 23 червня +25…+29 °С.

З 24 по 28 червня включно сильних опадів в Україні не передбачається, лише на півночі Лівобережжя та місцями у західних областях 25 та 26 червня пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря відчутно підвищиться: вночі очікується +11…+19 °С, удень +25…+32 °С, у південній частині та місцями у західних областях повітря розігріється до +33…+35 °С.

З 29 червня під впливом циклонічності з півночі Європи очікується новий період похолодання, який торкнеться практично всіх регіонів України, за винятком південної частини країни, де спекотна погода збережеться.

Температура повітря найсильніше впаде у північних, західних та південних регіонах країни. Тут уночі очікується +9… +15 °С, днем +19… +25 °С. У той же час, на півдні, у центрі та на Закарпатті денні показники температури виявляться в межах +26… +33 °С, вночі температура коливатиметься в діапазоні +12… +20 °С.

Середня температура повітря за третю декаду червня виявиться близько норми, в західних областях вище за норму на 1 – 3 °С, на північному сході нижче за норму на 1 – 2 °С (див. карту середньої аномалії по східній Європі):

Раніше "Телеграф" писав, коли українцям знадобляться парасольки. Вихідні не дуже підійдуть для відпочинку на свіжому повітрі.