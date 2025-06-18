Затишье перед бурей: почему украинцам стоит быть настороже 19 и 20 июня

Геомагнитная погода снова подготовила "подарки"

Наконец земляне могут выдохнуть и отдохнуть от магнитной бури. Однако солнечная активность затихнет ненадолго и уже в ближайшие дни шторм возобновится. Начнет он бушевать со средней силой.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов, который есть на сайте Meteoagent, что составляется на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 18 июня Земля находится в состоянии покоя, но это ненадолго.

Уже 19 июня, то есть в четверг, ожидается новый средний геомагнитный шторм в почти 4 балла силой. На следующий день, 20 июня, он повысится до сильных 5 баллов и станет "красным". Однако шторм продержится всего сутки и 21 июня должен завершиться.

Объясним, что ученые обновляют этот график каждые 10 минут, ведь постоянно меняется солнечная активность. Поэтому прогноз может не оправдываться в течение суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать в течение среды, 18 июня, чтобы не собрать маленький урожай, не попрощаться с благополучием или не покончить с собой.