Украинцев может "накрыть" без предупреждения. Что ожидается уже 25 июня

Ученые ожидают новых штормов

Ученые предупреждают о новой магнитной буре уже в середине этой недели, которая достигнет 5 баллов. Вероятно, что она станет следствием потока солнечного ветра, который вытекает из дыры в атмосфере Солнца.

Земле грозит то, чего ученые ждали с тревогой — огромная дыра в атмосфере Солнца снова поворачивается в нашу сторону. Из нее вырывается мощный поток солнечного ветра, который уже 25 июня вечером может врезаться в магнитное поле планеты, сообщили на сайте исследования космической погоды "Spaceweather".

По предварительным данным, ожидается геомагнитная буря уровня G1 или 5-балльная. Такие бури являются сильными.

Однако специалисты предупреждают, что ситуация может меняться буквально каждые десять минут, ведь данные поступают от активности на светиле. То есть если сейчас все указывает на магнитную бурю, то ближе к х-дню она может неожиданно исчезнуть из графика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать 23 июня, чтобы не навлечь на себя проблемы и горе. Среди таких запретов есть: не желать кому-то зла, не брать и давать взаймы.